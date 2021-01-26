"В советах РФ не нуждаемся": Данилов о заявлении российского коллеги Патрушева, что языковой закон "разделяет единый народ России и Украины"
Об этом Патрушев сказал в комментарии "Аргументы и факты".
"То, что происходит в Украине - это продолжение русофобских действий недальновидных политиков, управляемых из США. Последовательно отрабатывая сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины, они разрушают культурно-цивилизационные основы государства ", - сказал секретарь российского Совбеза.
Секретарь Совбеза РФ считает, что власть, принимая закон о своем государственном языке, якобы противопоставляет себя "основному населению" Украины.
Патрушев подсчитал, что нынешний закон это уже "девятнадцатый этап языковой дискриминации в Украине".
На эти слова отреагировал и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"Украинский язык - единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции Украины, и в советах России или любой другой страны мира по этому вопросу мы не нуждаемся. После оккупации украинского Крыма и развязывание войны на части территории Луганской и Донецкой областей под кураторством и при непосредственном участии российских войск Россия для нас - страна-агрессор. Новая история взаимоотношений возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказание виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против нашей страны, - только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали ", - написал Данилов.
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