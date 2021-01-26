"У нас есть намерение заслушать Баканова": Верещук о подготовке покушения на представителя спецслужбы

26 января, 2021, 19:11

Народный депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в Верховной Раде планируют заслушать отчет главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова о подготовке покушения на одного из сотрудников спецслужбы

Об этом она сказала в комментарии LB.ua.

"У нас есть намерение в рамках парламентского контроля заслушать господина Баканова", - сказала она.

По ее словам, с датой заседания комитета определятся после пресс-конференции председателя СБУ по этому вопросу. Она состоится в ближайшие дни.