"У нас есть намерение заслушать Баканова": Верещук о подготовке покушения на представителя спецслужбы
Об этом она сказала в комментарии LB.ua.
"У нас есть намерение в рамках парламентского контроля заслушать господина Баканова", - сказала она.
По ее словам, с датой заседания комитета определятся после пресс-конференции председателя СБУ по этому вопросу. Она состоится в ближайшие дни.
По словам Верещук, громкие задержания в СБУ на заседании фракции при участии президента Владимира Зеленского не обсуждали.
Член оборонного комитета от "Слуги народа" Марьяна Безуглая добавила, что руководство СБУ могут заслушать на совместном с правоохранительными комитетом заседании.
"Общаться будем. Вполне возможно, что вместе с правоохранительными комитетом", - добавила Безуглая.
Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский подтвердил возможное совместное заседание комитетов.
"Да. Мы говорили о такой возможности после пресс-конференции Баканова", - сказал он.
- Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-заместителю председателя СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному.
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