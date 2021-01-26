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Espreso.tvОбщество"У нас есть намерение заслушать Баканова": Верещук о подготовке покушения на представителя спецслужбы

"У нас есть намерение заслушать Баканова": Верещук о подготовке покушения на представителя спецслужбы

Народный депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в Верховной Раде планируют заслушать отчет главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова о подготовке покушения на одного из сотрудников спецслужбы

Об этом она сказала в комментарии LB.ua.

"У нас есть намерение в рамках парламентского контроля заслушать господина Баканова", - сказала она.

По ее словам, с датой заседания комитета определятся после пресс-конференции председателя СБУ по этому вопросу. Она состоится в ближайшие дни.

По словам Верещук, громкие задержания в СБУ на заседании фракции при участии президента Владимира Зеленского не обсуждали.

Член оборонного комитета от "Слуги народа" Марьяна Безуглая добавила, что руководство СБУ могут заслушать на совместном с правоохранительными комитетом заседании.

"Общаться будем. Вполне возможно, что вместе с правоохранительными комитетом", - добавила Безуглая.

Председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский подтвердил возможное совместное заседание комитетов.

"Да. Мы говорили о такой возможности после пресс-конференции Баканова", - сказал он.

  • Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что Офис генпрокурора и СБУ выдвинули подозрение в покушении на убийство экс-заместителю председателя СБУ Ивана Баканова Дмитрию Нескоромному.

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