"Токсически для демократии": "Темные деньги" помогли Байдену проложить путь к Белому дому, - Bloomberg

26 января, 2021, 11:23

Джо Байден собрал в поддержку своей президентской кампании рекордную сумму т.н. "Темных денег" - $ 145 млн пожертвований, источники которых никогда не будут раскрыты

Об этом пишет в своем материале агентство Bloomberg, напоминая, что ранее демократы критиковали спонсирование кампаний за счет "темных денег". Теперь же это бросает тень на самого Байдена, в команде которого признали такой способ сбора средств допустимым ради победы над Дональдом Трампом.

"Это означает, что общественность никогда не получит полного отчета о том, кто помог ему завоевать Белый дом", - пишет Bloomberg.

Bloomberg напоминает, что Демократическая партия годами призвала искоренить практику перечисления "темных денег" как "однозначно коррупционную". Однако в 2020 году в стремлении победить Трампа демократы и сами использовали такие средства.

По данным агентства, избирательной кампании Джо Байдена удалось привлечь $ 145 млн "анонимных" dark money, что увеличило общую сумму собранных в его поддержку средств до $ 1,5 млрд - это рекорд для оппонента действующего президента на выборах.

"Темные деньги", перечислены в пользу Байдена, затмили аналогичную сумму, собранную в поддержку Трампа ($ 28,4 млрд). Более того, анонимные спонсоры Байдена помогли ему побить рекорд республиканца Митта Ромни, который в 2012 году собрал $ 113 млн таких "скрытых" средств.

Только один из "суперкомитету", Priorities USA Action Fund, использовал в пользу Байдена $ 26 млн из средств, переведенных на счета его некоммерческого подразделения Priorities USA. Доноры этих денег не будут названы.

Гай Сесил, руководитель Priorities USA, не стал оправдываться за происхождение средств. "В наши планы не входило в одностороннем порядке складывать оружие в борьбе против Трампа и правых сил, которые способствовали ему", - заявил Сесил.

А Future Forward PAC, который собрал $ 104 млн на поддержку Байдена, получил часть этих средств от известных крупных бизнесменов, в частности соучредителя Facebook Дастин Московиц ($ 46,9 млн) и Эрика Шмидта из Alphabet Inc., материнской компании Google ($ 2,6 млн долларов ). Но самым большим источником средств была дочерняя некоммерческая организация Future Forward USA Action, которая внесла $ 61 млн. Имена этих доноров не разглашаются.

Bloomberg добавляет, что представители кампании Байдена не прокомментировали запрос агентства по этой теме.

В то же время в своей кампании Джо Байден призвал запретить отдельным типам некоммерческих организаций тратить средства на поддержку избирательных кампаний, а также требовать от любой организации, которая тратит более $ 10 тыс. В "предвыборные" цели, регистрироваться в Федеральной избирательной комиссии и раскрывать информацию о своих спонсорах.

В общем из более 1,5 млрд, собранных в поддержку Байдена, $ 318, 6 млн составили пожертвования от частных лиц (меньше $ 200 - при установленной законом планке в $ 2,8 тыс. на человека). Остальные деньги, собранные в пользу кампании Байдена, поступили от более состоятельных доноров, чьи пожертвования достигали $ 825 тыс., уточняет Bloomberg. Одним из крупнейших спонсоров был также Майкл Блумберг, который обещал потратить $ 100 млн на поддержку Байдена во Флориде.

По данным американского Центра ответственной политики (Center for Responsive Politics), всего в избирательной кампании 2020 демократы собрали $ 326 млн "темных денег". Это почти вдвое больше, чем сумма аналогичных средств, собранная республиканцами - $ 148 млн.

Этот факт уже дал повод для критики подобной тактики даже внутри Демократической партии. Демократ Шелдон Уайтхаус, сенатор от штата Род-Айленд, считает, что именно вкладчики "темных денег" склонили республиканцев блокировать инициативы по борьбе с изменением климата и добились назначения лояльных к ним судей.

"Темные деньги токсичны для демократии - точка, - говорится в заявлении Уайтхаус. - Тот факт, что прогрессивные группы научились сопротивляться, используя аналогичную тактику, не может оправдывать распространение чумы "темных денег" в Америке".

Даже Гай Сесил, руководитель одного из суперкомитета, которые собирали деньги на поддержку Байдена, заявил, что его организация поддерживает реформирование этой практики.

"Мы до сих пор с нетерпением ждем того дня, когда неограниченные средства и super-PACs останутся в прошлом", - сказал он.

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