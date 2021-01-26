"Полностью уничтожен": президент Таджикистана объявил о победе своей страны над коронавирусом

26 января, 2021, 11:30

26 января Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что страна полностью преодолела пандемию COVID-19

Об этом глава Таджикистана Эмомали Рахмон заявил в ежегодном послании к парламенту, передает таджикская служба "Радио Свобода".

Эмомали Рахмон объявил, что его страна полностью победила пандемию коронавируса. В то же время, глава государства призвал граждан и в дальнейшем соблюдать меры безопасности.

Он призвал жителей Таджикистана не забывать о правилах личной и общественной гигиены и "не расслабляться".

"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен", - заявил он.

Ранее Минздрав Таджикистана сообщил, что в течение 15 дней в стране не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

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