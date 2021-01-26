"Навеки будет защитником американского народа": Трамп открыл "офис бывшего президента"
26 января, 2021, 15:45
Бывший президент США Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде
В пресс-релизе его называют "офисом бывшего президента", сообщает Fox News.
Согласно заявлению, офис будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.
"Президент Трамп отныне и навеки будет защитником американского народа", - говорится в заявлении.
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Трамп не появляется на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20 января. В тот день он выехал из Белого дома во Флориду.
По данным СМИ, свой первый день после ухода с поста президента он провел на поле для гольфа во Флориде.
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