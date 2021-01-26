"Если будет доказана вина": нардеп-"слуга" Ковальчук об исключении Дубинского из фракции из-за санкций США

26 января, 2021, 19:43

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук заявил, что если будет доказана вина нардепа Александра Дубинского относительно вмешательства в госпроцесы сстран, то вопрос об исключении из фракции нужно будет рассматривать

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.

"Его (Александра Дубинского - нардепа, - ред.) предположение, что это может развалить фракцию, потому что это происходит в нарушение или может произойти в нарушение в регламенте", - отметил он.

Ковальчук отметил, что фракция "слуг народа" не раз сталкивалась с ситуацией, когда они голосовали, чтобы рекомендовать или лишить членства во фракции.

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"Если такое решение будет принято, каждый депутат открытым голосованием или закрытым голосованием сможет выразить свою позицию. Сейчас нам требуется гораздо больше информации, чем та, что сегодня существует. Если говорить об Александре Дубинском не принимая ни одну сторону, не вешая никаких ярлыков, если доказана его вина по законодательству в любой стране мира, то тогда, конечно, этот вопрос нужно рассматривать. А развалит ли фракцию, будут перевыборы или не будут - это уже посмотрим", - добавил нардеп.

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