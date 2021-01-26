"Если будет доказана вина": нардеп-"слуга" Ковальчук об исключении Дубинского из фракции из-за санкций США
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Его (Александра Дубинского - нардепа, - ред.) предположение, что это может развалить фракцию, потому что это происходит в нарушение или может произойти в нарушение в регламенте", - отметил он.
Ковальчук отметил, что фракция "слуг народа" не раз сталкивалась с ситуацией, когда они голосовали, чтобы рекомендовать или лишить членства во фракции.
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"Если такое решение будет принято, каждый депутат открытым голосованием или закрытым голосованием сможет выразить свою позицию. Сейчас нам требуется гораздо больше информации, чем та, что сегодня существует. Если говорить об Александре Дубинском не принимая ни одну сторону, не вешая никаких ярлыков, если доказана его вина по законодательству в любой стране мира, то тогда, конечно, этот вопрос нужно рассматривать. А развалит ли фракцию, будут перевыборы или не будут - это уже посмотрим", - добавил нардеп.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции. В свою очередь Дубинский заявил, что требует созвать спецзаседание фракции относительно санкций США против него.
- Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того как США наложили на него санкции.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл 2 производства против Дубинского.
- 26 января Дубинский записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, где просит личной встречи и угрожает развалить фракцию "слуг"
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