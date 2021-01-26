"Барселона" из-за миллиардных долгов оказалась на грани банкротства

26 января, 2021, 09:19

Испанский футбольный клуб "Барселона" задекларировал в финансовом отчете за прошлый сезон долг в 1,2 млн евро

Об этом сообщает Goal .

В финансовом отчете за сезон 2019/20 "Барселона" задекларировала долг в размере 1,2 млн евро, а также краткосрочную задолженность еще на 730 млн евро.

В частности, "Барселона" задолжала другим клубам 126 млн евро. Каталонцы еще не доплатили 29 млн евро "Ливерпулю" за подписание Филипе Коутинью, 16 млн евро "Аякса" за Фрэнки де Йонга и 10 млн евро "Бордо" за Малкома. Эти долги должны быть погашены до 30 июня.

Чистая задолженность каталонского клуба по итогам сезона составила 488 млн евро. Сейчас "Барселона" ведет переговоры об отсрочке платежей со своими кредиторами.

Наибольшая часть расходов клуба - фонд заработной платы, что составляет 74% бюджета. Ситуация с контрактами игроков вызывает серьезное беспокойство, что уже привело к переговорам о сокращении зарплат в связи с пандемией.

Напомним, 24 января чемпионате Испании "Барселона" победила в гостях "Эльче" и приблизилась к "Реалу" на расстояние в 3 очка.

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