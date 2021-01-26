Путин запретит сравнивать СССР и нацистскую Германию

26 января, 2021, 10:21

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме подготовить к весенней сессии законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Об этом сообщает ВВС .

"Рекомендовать Государственной Думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 проект федерального закона ... изменений, направленных на установление запрета публичного отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг .) ", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания президентского совета по культуре и искусству.

Заседание совета состоялось 27 октября 2020. На нем руководительница думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что в России публикуют и популярные среди молодежи книги, в которых сравнивают действия солдат Красной армии и нацистской Германии, и предложила это запретить.

"Мне кажется, у нас есть моральное право усиливать закон, когда речь идет об осквернении нашей памяти", - заявила Ямпольская.

Путин с позицией Ямпольского согласился. "Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", - сказал тогда он.

Путин неоднократно заявлял о попытках "переписать историю" и "исказить правду" о "Великой Отечественной войне" (так в советской и российской историографии именуется германо-советское противостояние во Второй мировой войне, охватывает события на немецко советском фронте в 1941-45рр - ред ).

В сентябре он провел открытый урок для школьников, на котором заявил, что людей, которые "согласны с инициаторами переписывание истории" можно называть "современным коллаборационистами".

В июне прошлого года Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне. Ответственность за начало войны он положил на ведущие мировые державы Великобритании и Франции, а также на Польшу, которая стала первой жертвой общей немецко-советской агрессии.

В этой статье Путин, в частности, напоминал о резолюции Европарламента, которая, по его словам, "прямо обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны", и спорил с мнением о том, что к началу Второй мировой войны привел двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа.

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