Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом

26 января, 2021, 14:02

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в послании парламенту страны объявил, что в стране сегодня коронавируса нового типа нет

Об этом сообщает Радио Свобода .

Президент подчеркнул, что с 1 января в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа. Однако, по его словам, отсутствие коронавируса не означает, что жители могут не соблюдать санитарно-гигиенические правила. Он также выразил желание размещать всех прибывающих из-за рубежа, под карантин.

Министерство здравоохранения Таджикистана с начала года сообщил о единичных случаях выявления больных коронавирусом только 2, 5 и 10 января. По информации этого ведомства, после 10 января в стране не выявлено ни одного нового случая заболевания.

Однако эксперты скептически относятся к официальной статистике, заявляя, что масштабы заражения и смертности от коронавируса нового типа в разы выше, чем утверждает Минздрав.

Рахмон в своем послании настойчиво призывал граждан соблюдать правила гигиены. Основное внимание в этой части послания президент уделил свадьбам и работе мечетей. Он предупредил верующих, что в случаях несоблюдения санитарно-гигиенических норм и правил "мечети работать не будут".

Мечети в Таджикистане должны открыть двери с 1 февраля. Ранее власти уже предупреждали о том, что в случае, если граждане не будут придерживаться санитарных и гигиенических норм, то мечети будут закрыты. Однако жители, и прежде всего прихожане, спрашивают, почему власть не обращает внимания на общественный транспорт и рынки, где очень часто эти нормы и правила на практике не действуют.

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