Премьер Италии объявил об отставке
Об этом сообщает ANSA .
Ожидается, что премьер-министр будет пытаться получить от главы государства мандат на формирование нового исполнительного органа с более широкой коалицией.
О планах Конте покинуть свой пост в связи с разногласиями в правящей коалиции стало известно в понедельник.
Проблемы Конте были вызваны решением партии Viva Italia бывшего премьер-министра Маттео Ренци покинуть ряды правящей коалиции.
В итоге Ренци и Конте не смогли договориться о том, как лучше использовать средства ЕС, которые отправляются в Италию, чтобы помочь ей преодолеть экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса.
На прошлой неделе Сенат Италии поддержал вотум доверия правительству премьер-министра страны Джузеппе Конте, сохранив его должность.
Если предложения по обновлению состава правительства не получат поддержки парламента, это будет означать неизбежны досрочные выборы, очевидно, летом этого года.
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