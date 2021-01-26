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Премьер-министром Эстонии впервые стала женщина

Премьер-министром Эстонии стала Кая Каллас, она - первая женщина, занявшая этот пост в стране

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это произошло после того, как парламент утвердил новое коалиционное правительство между ее правоцентристской Партией реформ и левой Центристской партией.

У нового правительства есть большинство в 59 депутатов среди 101-го парламентария. Он заменит предыдущий кабинет министров, который ушел в отставку в начале этого месяца из-за коррупционного скандала. Также прекращается участие ультраправой партии EKRE в правящей коалиции.

"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - сказала Каллас, имея в виду пандемию.

Ранее 43-летняя Кая Каллас была депутатом Европарламента.

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