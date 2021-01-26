Премьер-министром Эстонии впервые стала женщина
Об этом сообщает Радио Свобода.
Это произошло после того, как парламент утвердил новое коалиционное правительство между ее правоцентристской Партией реформ и левой Центристской партией.
У нового правительства есть большинство в 59 депутатов среди 101-го парламентария. Он заменит предыдущий кабинет министров, который ушел в отставку в начале этого месяца из-за коррупционного скандала. Также прекращается участие ультраправой партии EKRE в правящей коалиции.
"Первое, с чем мы собираемся справиться, это кризис здравоохранения", - сказала Каллас, имея в виду пандемию.
Ранее 43-летняя Кая Каллас была депутатом Европарламента.
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