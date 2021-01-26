После назначения Татарова в ОПУ на его окружение переписали активы "Укрстроя", - Bihus.info

26 января, 2021, 14:05

Журналисты заявляют: окружение заместителя главы ОПУ Олега Татарова, фигуранта дела "квартир Нацгвардии", переняло контроль над некоторыми объектами бизнес-империи Микитася, пока тот находился в СИЗО

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

Журналисты рассказывают, что в конце 2019-го, после того, как экс-президент компании "Укрбуд" Максим Микитась оказался в СИЗО из-за так называемого дела "квартир Нацгвардии", а сам "Укрбуд" по сути остановил работу, была создана компания "Дейринг Капитал". Фирма "прописалась" в Киеве, на Антоновича, 131, где в собственности Олега Татарова и членов его семьи есть целый ряд объектов недвижимости.

Одним из владельцев фирмы "Дейринг Капитал" стал тесть Олега Татарова Александр Павлушин. Журналисты утверждают, что фирма без всякого строительного опыта сумела "перехватить" одну из застроек "Укрбуда": летом 2020-го, незадолго до назначения Татарова в ОП, она в ускоренном режиме начала оформлять право на аренду 1,3 га земли в Святошинском районе для сведения многоэтажки, которую до начала проблем планировал "Укрбуд" и уже имел в этом договоренности.

Партнершей тестя Татарова по "Дейринг Капитала" является Людмила Мищенко с пропиской в Донецке. Она значится совладелицей еще одной компании с регистрацией на Антоновича, 131 - "Кий-Плаза". Ее партнером здесь записан киевлянин Валерий Мищенко. В конце октября 2020-го, через два месяца после назначения Татарова в ОП, Мищенко стал владельцем 45% близкой к Офису Президента компании "Эко-Строй-Трейд" - подрядчика одного из самых скандальных и самых коррупционных киевских объектов - Подольско-Воскресенского моста. Эти 45%, записанные ранее на подставное лицо, могли принадлежать принадлежали Максиму Микитасю - это подтверждается рядом неофициальных документов, имеющихся в распоряжении Bihus.Info и заявлением самого Микитася.

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Компания "Эко-строй-трейд" в свое время получила от киевских коммунальщиков право по ориентировочно 7 млрд грн строить Подольско-Воскресенский мост.

Журналисты утверждают, что "Эко-строй-трейд" выступил тогда "прокладкой" - получал коммунальные средства, часть оставлял себе, а на остальные искал реальных подрядчиков.

"Эко-строй-трейд" при этом "врос" и в ряд других киевских коммунальных подрядов, освоив миллиарды гривен. По информации журналистов, фирму контролирует Денис Комарницкий - соратник бывшего киевского мэра Леонида Черновецкого, а ныне так называемый "смотрящий за Киевом" от Офиса Президента. В 2019-м Комарницкий сблизился с командой "Слуг народа" и скорее всего начал сотрудничество с нардепом Николаем Тищенко и руководителем ОП Андреем Ермаком. Тогда же, по словам Микитася, он приобрел у Комарницкого долю в "Эко-Строй-Трейд", которая сейчас отошла Мищенко.

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В то же время журналисты отмечают, что Валерий Мищенко может оформить контроль над еще одним активом Микитася - компанией "БК "Укрстроймонтаж". Эта фирма в течение последних нескольких лет получила около 3 миллиардов гривен господряды на работы для "Энергоатома" и "Чернобыльской АЭС" и контролировалась женой Максима Микитась. В 2019-м жена Микитася из совладельцев компании исчезла, фирму записала на одного из ее давних сотрудников. Весной 2020-го, примерно в то же время, когда в социальных сетях уже начали обсуждать возможное назначение Олега Татарова в Офис Президента, Валерий Мищенко подписал с новым формальным владельцем "Укрстроймонтаж" договор, по которому Мищенко похоже предоставил какую-то ссуду под залог компании.

"Можно предположить, что этот договор является путем к передаче актива новому владельцу", - объяснили свои догадки журналистирозслидувачи.

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