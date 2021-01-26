Первой страной в Европе, где количество смертей от COVID-19 превысило 100 тыс., стала Великобритания
26 января, 2021, 18:41
Великобритания стала первой европейской страной, в которой официально зарегистрировано более 100 тысяч смертей от COVID-19
Об этом сообщает The Times.
За неделю, завершившуюся 15 января, в Великобритании было зарегистрировано 7 776 смертей. В свидетельствах о смерти этих людей есть упоминание о коронавирусе. Таким образом, официальное число умерших пациентов с COVID-19 достигло 103 602.
Великобритания - пятая страна в мире, которая достигла таких цифр, после США, Бразилии, Индии и Мексики.
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