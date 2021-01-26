ПАСЕ впервые избрала женщину генеральным секретарем
Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.
"Для меня это большая честь - доверие участников Ассамблеи и их большая мобилизация - я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами Ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем", - заявила Хатзивасилиу-Цовилис.
Она сменит на этом посту польского политика Войцеха Савицкого, который возглавляет Секретариат ПАСЕ с 2010 года.
Она стала первой женщиной, занявшей этот пост за 72-летнюю историю Ассамблеи.
Хатзивассилиу-Цовилис уже 21 год работает с парламентариями со всей Европы в Парламентской ассамблее, возглавляя комитеты по мониторингу и по политическим вопросам. Она начала свою карьеру в Совете Европы в 1993 году в Европейской комиссии по правам человека.
Она доктор права, имеет докторскую степень по Европейской конвенции о правах человека в Институте Европейского университета во Флоренции.
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