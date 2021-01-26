Парламент поддержал совершенствование системы электронного документооборота в Раде

26 января, 2021, 12:57

Парламент принял за основу и в целом проект закона №4586 об усовершенствовании электронного документооборота в Верховной Раде

Проект закона поддержали 284 народных депутата, передает Еспресо.TV.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что с первого дня пятой сессии Верховной Рады девятого созыва должно начаться использование единой автоматизированной системы работы с документами в качестве единственного средства обработки всех парламентских документов.

Отмечается, что к этому времени в течение года автоматизированная система работала в исследовательском режиме. В течение 2020 года в регламент Верховной Рады был внесен ряд изменений, в частности, усилена контрольная функция и предусмотрен ряд новых документов. Следовательно, это требует обновления программного обеспечения и уточнения перечня документов, которые должны создаваться в бумажной форме.

"В такой ситуации, видится целесообразным, продлить период опытной эксплуатации единой автоматизированной системы работы с документами с целью усовершенствования ее функционала в соответствии с обновленными парламентских процедур", - говорится в пояснительной записке.

Так, целью законопроекта является создание условий для полноценного введения в промышленную эксплуатацию единой автоматизированной системы работы с документами в Верховной Раде.

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