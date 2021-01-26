Ожидаются нарушения энергообеспечения и автомобильного движения: ГСЧС предупредила о гололедице, снеге и ветре на Волыне и в Ровенской области

26 января, 2021, 10:42

26 января в Украине в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

По Киеву и области в течение суток порывы ветра 15-20 м/с.

Погода приведет к нарушению энергообеспечения населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения машин на отдельных участках дорог.