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Ожидаются нарушения энергообеспечения и автомобильного движения: ГСЧС предупредила о гололедице, снеге и ветре на Волыне и в Ровенской области

26 января в Украине в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

По Киеву и области в течение суток порывы ветра 15-20 м/с.

Погода приведет к нарушению энергообеспечения населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения машин на отдельных участках дорог.

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