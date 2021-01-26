Ожидаются нарушения энергообеспечения и автомобильного движения: ГСЧС предупредила о гололедице, снеге и ветре на Волыне и в Ровенской области
26 января, 2021, 10:42
26 января в Украине в западной части на дорогах гололедица, в Волынской и Ровенской областях значительный снег, метель
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
По Киеву и области в течение суток порывы ветра 15-20 м/с.
Погода приведет к нарушению энергообеспечения населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения машин на отдельных участках дорог.
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