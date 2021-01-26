Определилось расписание первых матчей УПЛ после зимнего перерыва
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Первые матчи чемпионата Украины по футболу, после зимней паузы, состоятся 13 февраля. "Шахтер" сыграет против "Колоса", а "Динамо" встретится с "Олимпиком".
В заключительном матче первого круга "Динамо" не смогло обыграть "Колос" - 2:2. Несмотря на это, киевляне ушли на зимний перерыв лидерами. Они имеют 30 очков и опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 1 пункт.
Команда Луиша Каштру получила в этом туре техническую победу. Ее гостевая игра против "Ингульцп" 13 декабря не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля в Кропивницком.
На третьей позиции первый круг завершила "Десна", которая перед каникулами одолела "Мариуполь" - 2:0.
Чемпионат Украины по футболу
14-й тур
13 февраля
"Минай" - "Львов" 14:00
"Заря" - "Десна" 14:00
"Колос" - "Шахтер" 17:00
"Динамо" - "Олимпик" 17:00
14 февраля
"Мариуполь" - "Александрия" 14:00
"Рух" - "Ворскла" 17:00
"Днепр-1" - "Ингулец" 17:00
15-й тур
19 февраля
"Олимпик" - "Днепр-1" 19:00
20 февраля
"Мариуполь" - "Заря" 14:00
"Александрия" - "Минай" 17:00
"Львов" - "Колос" 19:30
21 февраля
"Ингулец" - "Ворскла" 14:00
"Шахтер" - "Рух" 17:00
"Десна" - "Динамо" 19:30
16-й тур
26 февраля
"Десна" - "Ингулец" 19:00
27 февраля
"Мариуполь" - "Днепр-1" 14:00
"Ворскла" - "Александрия" 17:00
"Колос" - "Рух" 19:30
28 февраля
"Минай" - "Олимпик" 14:00
"Шахтер" - "Заря" 17:00
"Львов" - "Динамо" 19:30
- Напомним, в стартовом матче 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью.
- 12 декабря "Ворскла" в Полтаве не смогла переиграть "Минай".
- Кроме этого, в субботу "Динамо" потеряло очки в игре с "Колосом".
- 13 декабря из-за неготовности поля в Кропивницком был отменен матч между "Ингульцом" и "Шахтером".
- "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг на третьей позиции.
- 17 декабря Украинская ассоциация футбола присудила "Ингульцу" техническое поражение в матче чемпионата Украины с "Шахтером".
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