Определилось расписание первых матчей УПЛ после зимнего перерыва

26 января, 2021, 21:13

Руководство Украинской Премьер-лиги утвердило даты и время начала матчей 14-го, 15-го и 16-го туров сезона 2020/21

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Первые матчи чемпионата Украины по футболу, после зимней паузы, состоятся 13 февраля. "Шахтер" сыграет против "Колоса", а "Динамо" встретится с "Олимпиком".

В заключительном матче первого круга "Динамо" не смогло обыграть "Колос" - 2:2. Несмотря на это, киевляне ушли на зимний перерыв лидерами. Они имеют 30 очков и опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 1 пункт.

Команда Луиша Каштру получила в этом туре техническую победу. Ее гостевая игра против "Ингульцп" 13 декабря не состоялась из-за неудовлетворительного состояния поля в Кропивницком.

На третьей позиции первый круг завершила "Десна", которая перед каникулами одолела "Мариуполь" - 2:0.

Чемпионат Украины по футболу

14-й тур

13 февраля

"Минай" - "Львов" 14:00

"Заря" - "Десна" 14:00

"Колос" - "Шахтер" 17:00

"Динамо" - "Олимпик" 17:00

14 февраля

"Мариуполь" - "Александрия" 14:00

"Рух" - "Ворскла" 17:00

"Днепр-1" - "Ингулец" 17:00

15-й тур

19 февраля

"Олимпик" - "Днепр-1" 19:00

20 февраля

"Мариуполь" - "Заря" 14:00

"Александрия" - "Минай" 17:00

"Львов" - "Колос" 19:30

21 февраля

"Ингулец" - "Ворскла" 14:00

"Шахтер" - "Рух" 17:00

"Десна" - "Динамо" 19:30

16-й тур

26 февраля

"Десна" - "Ингулец" 19:00

27 февраля

"Мариуполь" - "Днепр-1" 14:00

"Ворскла" - "Александрия" 17:00

"Колос" - "Рух" 19:30

28 февраля

"Минай" - "Олимпик" 14:00

"Шахтер" - "Заря" 17:00

"Львов" - "Динамо" 19:30

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