Оккупанты завезли на Донбасс звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР
Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО.
"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск сосредоточивает усилия на повышении боеспособности артиллерийских подразделений, - сообщил Шаравара.
Он отметил, что продолжаются тренировки (занятия) оккупационных войск по стрельбе и управлению огнем в артиллерийских и минометных батареях соединений и частей противника.
"Для проведения контрольных занятий по боевой стрельбе на полигоны временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выведены отдельные подразделения гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - отметил Шаравара.
По его словам, для повышения боеспособности артиллерии оперативной группировки российских оккупационных войск с территории РФ через неконтролируемые Украины участки границы в январе завезли автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.
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