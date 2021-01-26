Оккупанты удерживают 226 гражданских и 37 военных в ОРДЛО, - Денисова

26 января, 2021, 20:54

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с начала января количество незаконно удерживаемых граждан Украины выросло и сейчас составляет 267 человек

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram .

"С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло и сейчас составляет 267 человек", - сообщила она.

Денисова отметила, что среди незаконно удерживаемых оккупантами - 226 являются гражданскими лицами, в том числе четверо волонтеров, а 37 - военнослужащие, 4 - участники добробатов.

"С нетерпением ждем освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса", - добавила она.

Напомним, 20 января омбудсмен Людмила Денисова заявила, что оккупанты 20 или 21 января в одностороннем порядке передадут Украине 9 пленных.

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21 января правозащитники сообщили о том, что оккупанты отправили в РФ заложников, которых должны передать Медведчуку.

Впоследствии, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что количество людей, которых должны передать Медведчуку, и их местонахождение неизвестны.

25 января народный депутат VIII созыва Вадим Денисенко заявил, что четверых удерживаемых лиц, которых должны были передать Медведчуку, вывезли из Донецка и Луганска.

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