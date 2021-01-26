Непогода: в Украине заработал штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах
26 января, 2021, 20:23
С сегодняшнего дня, 26 января, при Укравтодоре круглосуточно работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
В связи с прохождением 26-27 января циклона, в южных областях ожидается снег и метели при порывах ветра до 20 м/с и образования снежного покрова до 20 см.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения.
"С целью принятия необходимых мер при Укравтодоре с сегодняшнего дня с 18:00 работает Штаб на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Украине 27 января придет новый циклон: ожидаются дожди, снегопады и сильный ветер.
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