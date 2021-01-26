НБУ обязал банки печатать договоры крупным шрифтом с указанием всех условий

26 января, 2021, 17:38

Национальный банк Украины обязал банки раскрывать полную информацию о финансовых услугах в договорах и печатать их крупным шрифтом

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, регулятор установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Так, банки будут обязаны предоставлять в договоре полное описание услуги. В частности, в договоре вклада (депозита) банки должны будут указывать конкретную дату возврата вклада и информацию о наличии у банка права продлить срок его действия и т.п.

В договоре потребительского кредита банк должен указывать стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей.

Тексты договоров при этом должны быть изложены размером не менее 11 печатных пунктов.

В НБУ добавили, что банкам также будет запрещено включать в договоры недобросовестные нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд. Банкам также будет запрещено без информирования потребителя изменять условия договора, а также требовать от потребителя оплатить еще не полученные по договору услуги и тому подобное.

"Главная задача новых требований - обеспечить раскрытие полной информации об услугах, правах и обязанностях банка и потребителя, последствиях невыполнения обязательств. Это в свою очередь будет способствовать пониманию потребителем условий финуслуг и его выверенному решению о заключении договора", - подчеркнули в НБУ.

В то же время, добавили в регуляторе, новые требования не будут распространяться на публичную часть договоров присоединения о предоставлении услуг (оферте). Они распространяются на договоры, которые непосредственно подписывает потребитель, в том числе и на индивидуальную часть договоров присоединения о предоставлении услуг. В то же время публичная часть договора не может противоречить индивидуальной части договора, в которой установлены требования.

В пресс-службе отметили, что банки имеют три месяца, до 27 апреля, для приведения своей работы в соответствии и раскрытия полной информации в договорах.

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