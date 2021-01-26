Нардепам-"слугам" рекомендовали в день рождения Зеленского рассказывать о "достижениях" президента, - СМИ

26 января, 2021, 08:58

Народным депутатам от "Слуги народа" раздали рекомендации, как комментировать день рождения президента Владимира Зеленского

Соответствующий документ оказался в распоряжении "Бабеля"

В нем нардепам перечисляют достижения Зеленского на должности президента и советуют рассказывать о них. Там есть тезис о том, что день рождения выпал на рабочий день, а потому президент его провел в "обычном рабочем графике".

"Главное, что отличает Зеленского от старых политиков, - он не любит конфликты, не создает искусственных конфликтов. В отличие от старых политиков, которые для своей выгоды постоянно провоцируют новые конфликты, новые расколы, новые противоречия, Зеленский пытается объединять людей в совместных интересах ", - отмечается в документе.

Нардепам советуют рассказывать о том, что Зеленский победил на выборах поколения политиков 55-65 лет и привел новых людей.

В вопросе пандемии "слугам" стоит рассказывать о том, что за год карантина власть смогла увеличить способность медицинской системы.

Также советуют делать акцент на возвращении украинцев и помощи тем, кто имеет проблемы за рубежом.

В экономике нардепам говорят щеголять электронным приложением "Дия", законом о концессиях, демонополизацией спирта и введением рынка земли. О войне - депутатам советуют рассказывать о перемирии и новые КПВВ.

В социальной сфере нардепам советуют говорить о повышении зарплат, индексацию пенсий и увеличение местных бюджетов, но не забывают и о тарифах, которые были снижены "по инициативе Зеленского".