На почту посольства Венгрии в Киеве прислали письмо с угрозами, - Кулеба
Об этом написал Кулеба в Twitter.
"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині", - написал Кулеба.
Кулеба отметил, что правоохранители уже работают.
"Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - добавил министр иностранных дел.
Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы «Патриот Украина» (язык оригинала)- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021
Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове «Украина» не объяснить. pic.twitter.com/h6TAvd9rk4
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