На Донбассе оккупанты ранили украинского военного
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север".
"26 января, вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия неподалеку Новоалександровки. Вследствие прицельного обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.
По данным ОТУ, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
Сегодня, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из ...Опубликовано ОТУ «Север» вторником, 26 января 2021
- По данным штаба ООС, во вторник, 26 января, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
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