На Донбассе оккупанты ранили украинского военного

26 января, 2021, 21:25

Вследствие прицельного обстрела оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север".

"26 января, вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия неподалеку Новоалександровки. Вследствие прицельного обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

По данным ОТУ, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Сегодня, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из ... Опубликовано ОТУ «Север» вторником, 26 января 2021