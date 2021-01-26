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На Донбассе оккупанты ранили украинского военного

Вследствие прицельного обстрела оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север".

"26 января, вооруженные формирования России в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия неподалеку Новоалександровки. Вследствие прицельного обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

По данным ОТУ, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Сегодня, 26 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из ...

Опубликовано ОТУ «Север» вторником, 26 января 2021
 
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