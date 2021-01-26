На Донбассе оккупанты дважды нарушили "перемирие", вблизи Марьинки работал вражеский снайпер
Об этом сообщает пресс служба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Так, неподалеку Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
В пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск.
На обстрелы противника наши воины открывали ответный огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет.
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