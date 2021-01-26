Минветеранов инициирует создание должности омбудсмена по правам участников войны с РФ

26 января, 2021, 11:10

Министерство по делам ветеранов инициирует введение Института ветеранского омбудсмена.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина во время встречи с правозащитниками, сообщает пресс-служба Минветеранов .

"За почти семь лет российской военной агрессии, к сожалению, в государстве не создано эффективного механизма правовой защиты и правовой помощи тех, кто самоотверженно защищал и защищает Украину. Ветераны, участники боевых действий имеют право на достойное обеспечение их прав, адаптации к мирной жизни и развитие собственных возможностей ", - сказала Лапутина.

По ее словам, вызывает беспокойство то, что с началом русско-украинской войны в разы увеличилось количество обращений военнослужащих, добровольцев, участников боевых действий о нарушении их прав. Особый резонанс приобретают факты возбуждения уголовных производств в отношении защитников Украины.

Она отметила, что Минветеранов как государственный орган будет формировать и реализовывать политику по расширению возможностей государства в защите прав ветеранов. Именно поэтому на государственном уровне инициируется введение Института ветеранского омбудсмена.

Лапутина пояснила, что на него будут полагаться функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц. Также эта структура будет охватывать весь спектр вопросов по предоставлению правовой защиты ветеранов, взаимодействовать с институтами по правам человека и усиливать и дополнять их.