Минсоцполитики за месяц упорядочит реестр поставщиков и получателей соцуслуг

26 января, 2021, 10:46

Национальная социальная сервисная служба совместно с областными и Киевской городской государственной администрацией в месячный срок упорядочат реестр поставщиков и получателей социальных услуг

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно сообщению, по поручению Министра социальной политики Марины Лазебной Национальная сервисная служба с участием областных и Киевской городской государственных администраций в месячный срок в порядок Реестр поставщиков и получателей соцуслуг.

В частности, в него внесут информацию о поставщиках соцуслуг негосударственного сектора, которые обеспечивают временное или постоянное проживание пожилых людей, лиц с инвалидностью, бездомных, освобожденных из мест лишения свободы, лиц с зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ.

Кроме того, государство обеспечит проведение мониторинга деятельности поставщиков таких социальных услуг.

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