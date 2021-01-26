Минсоцполитики за месяц упорядочит реестр поставщиков и получателей соцуслуг
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Согласно сообщению, по поручению Министра социальной политики Марины Лазебной Национальная сервисная служба с участием областных и Киевской городской государственных администраций в месячный срок в порядок Реестр поставщиков и получателей соцуслуг.
В частности, в него внесут информацию о поставщиках соцуслуг негосударственного сектора, которые обеспечивают временное или постоянное проживание пожилых людей, лиц с инвалидностью, бездомных, освобожденных из мест лишения свободы, лиц с зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ.
Кроме того, государство обеспечит проведение мониторинга деятельности поставщиков таких социальных услуг.
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