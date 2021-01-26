Минфин США впервые возглавила женщина

26 января, 2021, 07:28

Министром финансов США назначена 74-летняя Джанет Йеллен

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

За назначение Йеллен проголосовали 84 сенатора, 15 высказались против.

Йеллен стала первой в истории женщиной на посту министра финансов США. В 2014-2018 годах Йеллен работала главой Федеральной резервной системы США и была первой женщиной на этом посту.

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Также Йеллен работала главой совета экономических советников Белого дома при Президенте Билле Клинтоне и была президентом Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Ранее в пресс-службе Джо Байдена Йеллен называли вероятным кандидатом на пост главы Минфина .

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