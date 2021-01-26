Минфин США впервые возглавила женщина
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
За назначение Йеллен проголосовали 84 сенатора, 15 высказались против.
Йеллен стала первой в истории женщиной на посту министра финансов США. В 2014-2018 годах Йеллен работала главой Федеральной резервной системы США и была первой женщиной на этом посту.
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Также Йеллен работала главой совета экономических советников Белого дома при Президенте Билле Клинтоне и была президентом Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Ранее в пресс-службе Джо Байдена Йеллен называли вероятным кандидатом на пост главы Минфина .
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