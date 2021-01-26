Макгрегора после сокрушительного поражения от Пуарье отстранили от боев на полгода
26 января, 2021, 10:50
Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора отстранили от поединков на полгода после поражения американцу Дастину Пуарье нокаутом
Об этом сообщает MMA Junkie .
Макгрегор отстранен на 180 дней от поединков UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) по медицинским соображениям. У него подозревают травмы правой большеберцовой и малоберцовой костей.
24 января Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 в "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Таким образом, Пуарье взял у ирландца реванш. В первом поединке между бойцами, который состоялся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде.
- Напомним, 24 января Конор МакГрегор неожиданно проиграл нокаутом во втором раунде Дастину Пуарье на турнире UFC 257.
- Конор МакГрегор заявил, что намерен взять реванш за поражение нокаутом от американца Дастина Пуарье
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