Макгрегора после сокрушительного поражения от Пуарье отстранили от боев на полгода

26 января, 2021, 10:50

Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора отстранили от поединков на полгода после поражения американцу Дастину Пуарье нокаутом

Об этом сообщает MMA Junkie .

Макгрегор отстранен на 180 дней от поединков UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) по медицинским соображениям. У него подозревают травмы правой большеберцовой и малоберцовой костей.

24 января Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 в "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Таким образом, Пуарье взял у ирландца реванш. В первом поединке между бойцами, который состоялся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде.

Напомним, 24 января Конор МакГрегор неожиданно проиграл нокаутом во втором раунде Дастину Пуарье на турнире UFC 257.

Конор МакГрегор заявил, что намерен взять реванш за поражение нокаутом от американца Дастина Пуарье

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