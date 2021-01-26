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Espreso.tvСпортМакгрегора после сокрушительного поражения от Пуарье отстранили от боев на полгода

Макгрегора после сокрушительного поражения от Пуарье отстранили от боев на полгода


фото: Getty Images
Ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора отстранили от поединков на полгода после поражения американцу Дастину Пуарье нокаутом

Об этом сообщает MMA Junkie .

Макгрегор отстранен на 180 дней от поединков UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) по медицинским соображениям. У него подозревают травмы правой большеберцовой и малоберцовой костей.

24 января Макгрегор потерпел поражение нокаутом во втором раунде поединка, который состоялся на турнире UFC 257 в "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Таким образом, Пуарье взял у ирландца реванш. В первом поединке между бойцами, который состоялся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде.

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