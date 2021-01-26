Киев ожидает вакцину от COVID-19 в течение нескольких недель, - Кличко
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Укринформ .
"Я убежден, что в следующие несколько недель киевляне смогут ее (вакцину, - ред) получить", - отметил он.
По его словам, Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцин против коронавируса.
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"Мы используем все связи, которые сегодня существуют, общаемся с европейскими, американскими компаниями, которые в мире известны, для того, чтобы в ближайшие недели получить вакцины от поставщиков. Это мы говорим сейчас о 1 млн доз. И это примерно, если две дозы на человека, то полмиллиона людей смогут ее получить ", - рассказал Кличко.
Он пояснил, что прививки смогут получить медики и педагоги, пожилые люди.
Кличко отметил, что в Киеве готова инфраструктура для вакцинации.
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