Киев ожидает вакцину от COVID-19 в течение нескольких недель, - Кличко

26 января, 2021, 09:53

Мэр Киева Виталий Кличко ожидает, что город в феврале получит вакцину от COVID-19

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Укринформ .

"Я убежден, что в следующие несколько недель киевляне смогут ее (вакцину, - ред) получить", - отметил он.

По его словам, Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцин против коронавируса.

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"Мы используем все связи, которые сегодня существуют, общаемся с европейскими, американскими компаниями, которые в мире известны, для того, чтобы в ближайшие недели получить вакцины от поставщиков. Это мы говорим сейчас о 1 млн доз. И это примерно, если две дозы на человека, то полмиллиона людей смогут ее получить ", - рассказал Кличко.

Он пояснил, что прививки смогут получить медики и педагоги, пожилые люди.

Кличко отметил, что в Киеве готова инфраструктура для вакцинации.