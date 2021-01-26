Киберполиция Днепропетровщины разоблачила супругов на продаже фальшивых денег
Об этом сообщила пресс-служба киберполиции.
Согласно сообщению, фигуранты самостоятельно изготавливали фальшивые гривни, которые использовали для расчетов в магазинах, а также продавали в интернете. Отмечается, что среди клиентов злоумышленников были и владельцы небольших магазинов.
Киберполиция установила, что организатором схемы оказался 42-летний мужчина, который привлек к незаконной деятельности свою 33-летнюю жену. Так, фигурант приобрел специализированную технику и бумагу для незаконного производства банкнот. Фигуранты подделывали купюры номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн.
Отмечается, что фальшивые гривни они использовали для собственных целей, а также продавали в мессенджере за 40% от их реальной стоимости. "Продукцию" поставляли заказчикам через так называемые закладки.
По информации киберполиции, злоумышленникам за такие действия грозит до десяти лет заключения.
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