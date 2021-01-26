Курс валют: гривна прекратила снижение
26 января, 2021, 09:40
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 января 2021 года на отметке 28,16 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 25 января курс составлял 28,16 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 26 января установлен на уровне 34,23 грн/евро. По состоянию на 25 января курс составлял 34,25 грн / евро.
На наличном рынке 26 января по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,16, продают - по 28,27 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,80 до 29,20 грн / $, продажи - в пределах 28,20 - 32 грн / $.
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