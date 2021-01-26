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Espreso.tvОбществоКоличество случаев коронавируса в мире превысило 100 млн

Количество случаев коронавируса в мире превысило 100 млн


фото: reuters
В мире по состоянию на утро 26 января зафиксировано более 100, 3 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 2,1 млн - летальных

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Согласно этим данным, в мире обнаружены 100318660 случаев COVID-19, в частности 2150615 - летальный, выздоровели 72292984 лица.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (25861597), Индия (10677710), Бразилия (8872964), Россия (3756931), Великобритания (3669658).

Коронавирус зафиксировали в 219 странах и территориях.

Украина занимает 17 место в общей статистике.

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