Грузия потребует отрицательный COVID-тест для въезда в страну

26 января, 2021, 16:34

С 1 февраля, после восстановления регулярного авиасообщения, пассажиры, прибывающие в Грузию, должны будут представить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа

Об этом сообщает Грузия-Online .

"Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные пассажиры, которые приезжают, обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", - пояснил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья я Амиран Гамкрелидзе.

Сейчас решается, нужно ли будет уже людям, которые приезжают в Грузию, делать повторный ПЦР-тест через несколько дней.

Официальное постановление будет известно в ближайшие дни.

Отмечается, что в Грузии с 1 февраля возобновляются регулярные полеты по всем направлениям. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Полеты будут осуществляться по всем медицинским протоколам.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. Возобновление регулярных рейсов по ряду направлений началось с середины лета.

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