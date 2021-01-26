Грузия потребует отрицательный COVID-тест для въезда в страну
Об этом сообщает Грузия-Online .
"Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные пассажиры, которые приезжают, обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", - пояснил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья я Амиран Гамкрелидзе.
Сейчас решается, нужно ли будет уже людям, которые приезжают в Грузию, делать повторный ПЦР-тест через несколько дней.
Официальное постановление будет известно в ближайшие дни.
Отмечается, что в Грузии с 1 февраля возобновляются регулярные полеты по всем направлениям. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Полеты будут осуществляться по всем медицинским протоколам.
Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. Возобновление регулярных рейсов по ряду направлений началось с середины лета.
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