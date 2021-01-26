Google будет показывать места, где можно прививаться от COVID-19

26 января, 2021, 17:49

Компания Google будет обозначать пункты вакцинации от коронавируса на своих картах и в глобальном поиске

Об этом сообщает The Next Web.

Сначала функция появится в отдельных штатах Америки: Аризоне, Луизиане, Миссисипи и Техасе, а затем распространится по всем США и другим странам.

На картах будет указано то, нужно ли человеку направление на прививку, какие группы населения вакцинируют и доступна ли вакцина с возможностью процедуры прямо в авто без надобности выходить из него.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что победить коронавирус будет сложно, несмотря на прогресс в борьбе с пандемией.