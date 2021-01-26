Глава Китая предостерег мировых лидеров от начала новой холодной войны
Об этом сообщило агентство France24 .
Си Цзиньпин в своей речи вспомнил шаги прежней администрации США времен президентства Дональда Трампа, которые были нацелены против Китая. Он отметил, что любая конфронтация "всегда в итоге будет наносить вред интересам каждой из стран и приносить в жертву благополучие людей".
"Создание небольших группировок и начало новой холодной войны, чтобы отвергать, угрожать и запугивать других ... приведет только к расколу мира", - подчеркнул он.
Как известно, во времена президентства Трампа между Китаем и Соединенными Штатами шла экономическая война. Страны вводили друг против друга различные санкции и увеличивали пошлины на товары.
Напомним, после инаугурации нового президента США Джо Байдена Китай ввел санкции против уже бывшего американского госсекретаря Майка Помпео и других членов администрации Трампа.
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