Глава Китая предостерег мировых лидеров от начала новой холодной войны

26 января, 2021, 17:34

Лидер Китая Си Цзиньпин на виртуальном экономическом форуме в Давосе предостерег мировых лидеров от начала новой холодной войны

Об этом сообщило агентство France24 .

Си Цзиньпин в своей речи вспомнил шаги прежней администрации США времен президентства Дональда Трампа, которые были нацелены против Китая. Он отметил, что любая конфронтация "всегда в итоге будет наносить вред интересам каждой из стран и приносить в жертву благополучие людей".

"Создание небольших группировок и начало новой холодной войны, чтобы отвергать, угрожать и запугивать других ... приведет только к расколу мира", - подчеркнул он.

Как известно, во времена президентства Трампа между Китаем и Соединенными Штатами шла экономическая война. Страны вводили друг против друга различные санкции и увеличивали пошлины на товары.

Напомним, после инаугурации нового президента США Джо Байдена Китай ввел санкции против уже бывшего американского госсекретаря Майка Помпео и других членов администрации Трампа.

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