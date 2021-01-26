Генсек ПАСЕ заявила о срыве со стороны власти своего визита в Украину в октябре 2020 года

26 января, 2021, 14:32

25 января генсек ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич заявила о срыве Украиной ее визита в октябре 2020 года

Об этом генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила во время выступления на пленарной сессии организации на запрос нардепа от фракции "ЕС" Алексея Гончаренко, передает " Европейская правда ".

Пейчинович-Бурич отметила, что Украина была первой страной, которую она хотела посетить, и среди первых чиновников, с которыми она встречалась, готовясь к вступлению в должность генсека, был президент Владимир Зеленский . Она отметила, что встречалась с Зеленским в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, на полях Генассамблеи ООН.

"Относительно визита в Россию. Россия является членом Совета Европы и перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, но я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда", - добавила генсек ПАСЕ. Мария Пейчинович-Бурич посетила Москву 19-20 октября прошлого года.

Журналисты "Европейской правды" подчеркнули, что их источники подтверждают информацию о намерении Пейчинович-Бурич посетить Украину в конце 2019 года.

По данным источников, велась подготовка данного визита, и встреч генсека вне официальной программы. Впрочем, официальный Киев не дал согласия на встречу генсека Совета Европы с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников "ЕП", решили вообще отменить ее визит. Вероятно, именно на это она сослалась в фразе о том, что "Украина не создала возможности" для приезда.

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