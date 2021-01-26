Генсек ООН призвал создать мировой альянс против неонацизма

26 января, 2021, 10:56

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призывает создать глобальный альянс против неонацизма и белого супремасизма

Об этом сообщает Радио Свобода .

Руководитель ООН призвал международное сообщество бороться с пропагандой и дезинформацией и возрождением ксенофобии, антисемитизма.

Генеральный секретарь сказал, что пандемия COVID-19 вызвала очередную волну отрицания Холокоста, искажение и минимизацию истории.

"Пропаганда, которая связывает евреев с пандемией, например, обвиняя их в создании вируса для глобального господства, была бы смешной, если бы это не было столь опасно", - говорит Гутерриш.

Он добавил, что сторонники белого супремасизма организуют и вербуют своих единомышленников из-за границы.