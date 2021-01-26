Футболист сборной Украины забил два гола и отдал ассист в матче чемпионата Бельгии

26 января, 2021, 21:35

В 22-м туре чемпионата Бельгии по футболу "Мехелен" благодаря украинцу Марьяну Шведу победил "Васланд-Беверен"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 3:2. Украинский вингер Марьян Швед отдал результативную передачу и забил 2 мяча за "Мехелен".

Для украинца это первый ассист и второй и третий забитые мячи за бельгийскую команду в этом сезоне. 23-летний украинец выступает за "Мехелен" на правах аренды, его контракт принадлежит шотландскому "Селтику".

В активе Марьяна Шведа 2 матча за сборную Украины по футболу. Полузащитник является воспитанником львовских "Карпат", также играл в испанской "Севилье".

Чемпионат Бельгии

22-й тур

26 января

"Васланд-Беверен" - "Мехелен" 2:3

Голы: Фоше, 60, 70 - Уолш, 9, Швед, 26, 90+2