Футболист сборной Украины забил два гола и отдал ассист в матче чемпионата Бельгии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 3:2. Украинский вингер Марьян Швед отдал результативную передачу и забил 2 мяча за "Мехелен".
Для украинца это первый ассист и второй и третий забитые мячи за бельгийскую команду в этом сезоне. 23-летний украинец выступает за "Мехелен" на правах аренды, его контракт принадлежит шотландскому "Селтику".
В активе Марьяна Шведа 2 матча за сборную Украины по футболу. Полузащитник является воспитанником львовских "Карпат", также играл в испанской "Севилье".
Чемпионат Бельгии
22-й тур
26 января
"Васланд-Беверен" - "Мехелен" 2:3
Голы: Фоше, 60, 70 - Уолш, 9, Швед, 26, 90+2
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