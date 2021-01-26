Евросоюз заявил о первом недружественном шаге Британии после Brexit

26 января, 2021, 17:25

Решение Великобритании снизить дипломатический статус Представительства ЕС в этой стране, принятое сразу после ее выхода из состава Евросоюза, является недружественным сигналом

ЕС уверен, что вместе с британскими союзниками сможет найти взаимоприемлемое решение для этой ситуации, заявил во время пресс-конференции Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель .

Он отметил, что европейская сторона не спрашивает Объединенное Королевство о чем-то новом и не просит о каком-то особом отношении к себе, поскольку внешний дипломатический статус Европейского союза признается странами и международными организациями по всему миру.

"Понятно, этот вопрос поднимался (во время встречи, - ред.) Есть четкий взгляд и единство по этому вопросу среди стран-членов. Это не является дружественным сигналом, первым такого рода, который Великобритания прислала нам сразу после того, как вышла из Европейского союза. Если они будут продолжать в том же духе - это не откроет никаких хороших перспектив", - сказал боррелий.

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