Если бы президентские выборы проходили в январе, то Зеленского поддержали бы менее 20% украинцев, - КМИС

26 января, 2021, 14:50

На выборах президента Владимира Зеленского бы поддержали 19,8% украинцев, а Петра Порошенко 15,7%

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.

Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года относительно больше всего голосов получил бы действующий президент Владимир Зеленский - 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Во второй тур с ним бы вышел пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко . Его готовы поддержать 15,7% тех, кто определился со своей кандидатурой на президентских выборах.

По данным КМИС, во втором туре Зеленского поддержали бы 55,2%, а Порошенко - 44,8%.

Также в рейтинг президентских выборов вошли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,9%), лидер "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко (11%) и лидер "Силы и чести" Игорь Смешко .

Опрос проводился 22 января методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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