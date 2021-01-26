Если бы президентские выборы проходили в январе, то Зеленского поддержали бы менее 20% украинцев, - КМИС
Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии.
Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года относительно больше всего голосов получил бы действующий президент Владимир Зеленский - 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.
Во второй тур с ним бы вышел пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко . Его готовы поддержать 15,7% тех, кто определился со своей кандидатурой на президентских выборах.
По данным КМИС, во втором туре Зеленского поддержали бы 55,2%, а Порошенко - 44,8%.
Также в рейтинг президентских выборов вошли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,9%), лидер "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрий Бойко (11%) и лидер "Силы и чести" Игорь Смешко .
Опрос проводился 22 января методом телефонных интервью с использованием компьютера. В нем приняли участие 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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