ЕС считает, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о причинах срыва поставок вакцины

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Reuters.

"Европейский союз хочет точно знать, сколько доз (вакцины, - ред.) было произведено, и были или кому они доставлены. Эти вопросы также обсуждались сегодня на заседании Еврокомиссии. Ответы компании пока не были удовлетворительными", - заявила Кириакидес.

Она добавила, что в будущем все компании, с которыми ЕС будет заключать контракт на поставку вакцины, должны будут предоставить детальный план по экспорту своих препаратов в третьи страны.

"Европейский Союз сделает любые действия, необходимые для защиты своих граждан и прав", - добавила еврокомиссар.

Представители Еврокомиссии пока не комментируют вопрос о том, как планирует действовать блок, если проблемы с поставками вакцин продолжатся.

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