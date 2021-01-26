ЕС определяется с санкциями против РФ после решения суда по Навальному, - МИД Германии
26 января, 2021, 08:19
Европейский союз ожидает решения российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному перед обсуждением возможного введения новых санкций против РФ
Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гейко Маас после встречи с коллегами других государств-членов ЕС, сообщает Радио Свобода .
"Мы договорились сегодня подождать решения суда, подождать и посмотреть, Навального освободять через 30 дней", - сказал Маас.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что планирует посетить РФ на следующей неделе, чтобы призвать российские власти освободить Навального и его задержанных сторонников.
Он добавил, что лидеры Евросоюза планируют обсудить действия в отношении России на саммите 25-26 марта.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией стремительно вернулся в Москву из Берлина , где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера .
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток .
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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