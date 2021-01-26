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ЕС определяется с санкциями против РФ после решения суда по Навальному, - МИД Германии

Европейский союз ожидает решения российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному перед обсуждением возможного введения новых санкций против РФ

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гейко Маас после встречи с коллегами других государств-членов ЕС, сообщает Радио Свобода .

"Мы договорились сегодня подождать решения суда, подождать и посмотреть, Навального освободять через 30 дней", - сказал Маас.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что планирует посетить РФ на следующей неделе, чтобы призвать российские власти освободить Навального и его задержанных сторонников.

Он добавил, что лидеры Евросоюза планируют обсудить действия в отношении России на саммите 25-26 марта.

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