ЕС определяется с санкциями против РФ после решения суда по Навальному, - МИД Германии

26 января, 2021, 08:19

Европейский союз ожидает решения российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному перед обсуждением возможного введения новых санкций против РФ

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гейко Маас после встречи с коллегами других государств-членов ЕС, сообщает Радио Свобода .

"Мы договорились сегодня подождать решения суда, подождать и посмотреть, Навального освободять через 30 дней", - сказал Маас.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что планирует посетить РФ на следующей неделе, чтобы призвать российские власти освободить Навального и его задержанных сторонников.

Он добавил, что лидеры Евросоюза планируют обсудить действия в отношении России на саммите 25-26 марта.