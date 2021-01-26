Экс-лидер сборной Украины, который стал героем чемпионата США, объяснил, почему сменил гражданство

26 января, 2021, 11:50

Бывший лидер сборной Украины по фигурному катанию Ярослав Паниот заявил, что решил выступать за США из-за предвзятого отношения украинской федерации

Об этом сообщает Sport24.

По его словам, решение выступать за США он принял из-за конфликта с Федерацией фигурного катания Украины.

"Не очень приятно и не очень удобно было кататься по Украине. Я никогда не был в хороших отношениях со своей федерацией. У них всегда были какие-то другие любимцы и на меня никогда не смотрели как на номера один. Мне нужно было кататься на две головы лучше ", - сказал Паниот.

Он утверждает, что в федерации ему пообещали освободить его от выступления на чемпионате Украины и забронировать место на чемпионате Европы и мира, если он, несмотря на травму выступит на Гран-при в Японии, но не сдержали обещания.

"Это была последняя капля моего терпения этих недоразумений, обманов. И в этот момент я решил поменять Украину на Америку", - сказал Паниот, который на чемпионате США-2021 занял четвертое место.

Украинец уступил лишь звездным фигуристам Нейтану Чену, Винсенту Чжоу и Джейсону Брауну и был признан главным открытием турнира.

23-летний Ярослав Паниот является серебряным медалистом юношеской Олимпиады-2012 в командных соревнованиях и двукратным чемпионом Украины. Он представлял Украину на Олимпиаде-2018 и занял 30-е место.

Напомним, в марте 2020 года апелляционный суд в США отклонил иск олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл против Украины на $ 50 млн.

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