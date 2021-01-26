Дело о национализации ПриватБанка: заседание апелляционного суда перенесли на 16 февраля

26 января, 2021, 17:44

26 января Шестой апелляционный суд в очередной раз перенес слушания по делу о национализации ПриватБанка

Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что 26 января должно было состояться заседание Шестого апелляционного суда по делу о рассмотрении решения ОАСК о незаконности национализации ПриватБанка.

Это заседание должно было состояться еще 15 декабря 2020 года, однако тогда его перенесли на 26 января.

Судебная волокита началась еще в апреле 2019 года. Тогда Окружной суд города Киева "отменил национализацию" банка.

Формальной причиной переноса заседания стало подозрение на коронавирус у одного из адвокатов истца - Игоря Коломойского.

В то же время представители банка ссылаются на необходимость закрыть дело в связи с принятием "антиколомойского закона", который должен поставить точку на претензиях экс-владельцев, которые привели крупнейший банк страны на грань банкротства.

Под судом традиционно собрались сторонники "Демсокиры", которые приходят на заседание по делу национализации банка, а также по делам по искам к "Привату" олигархов Игоря и Григория Суркисов.

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