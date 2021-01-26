Дело о национализации ПриватБанка: заседание апелляционного суда перенесли на 16 февраля
Об этом сообщает "5 канал".
Отмечается, что 26 января должно было состояться заседание Шестого апелляционного суда по делу о рассмотрении решения ОАСК о незаконности национализации ПриватБанка.
Это заседание должно было состояться еще 15 декабря 2020 года, однако тогда его перенесли на 26 января.
Судебная волокита началась еще в апреле 2019 года. Тогда Окружной суд города Киева "отменил национализацию" банка.
Формальной причиной переноса заседания стало подозрение на коронавирус у одного из адвокатов истца - Игоря Коломойского.
В то же время представители банка ссылаются на необходимость закрыть дело в связи с принятием "антиколомойского закона", который должен поставить точку на претензиях экс-владельцев, которые привели крупнейший банк страны на грань банкротства.
Под судом традиционно собрались сторонники "Демсокиры", которые приходят на заседание по делу национализации банка, а также по делам по искам к "Привату" олигархов Игоря и Григория Суркисов.
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