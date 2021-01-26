Байден отменил указ Трампа об открытии границ США для путешественников с ЕС

26 января, 2021, 13:55

Новый президент США Джо Байден отменил указ Дональда Трампа об открытии границ США для путешественников из ЕС и ряда других стран с 26 января

Об этом сообщает DW .

Так, Байден возобновил ограничения на въезд в США для иностранцев, побывавших в Бразилию, Ирландии, Великобритании и большие части Европы, действовали с марта 2020 года, сообщил представитель Белого дома.

Также сообщается, что Байден намерен наложить запрет на въезд для тех, кто недавно посещал Южно-Африканскую Республику.

В то же время, как сообщалось, Джо Байден отменил запрет на въезд в США из стран с повышенным уровнем террористической и криминальной угрозы (Чад, Иран, Ливия, КНДР, Венесуэла и Йемен).

Как сообщалось, Дональд Трамп 18 января подписал указ об отмене ограничений на въезд жителей стран Шенгенской зоны, Ирландии, Великобритании и Бразилии. Документ должен вступить в силу 26 января. С этого же дня должна была начать действовать новое требование для въезда в США - обязательный отрицательный тест для всех путешественников.

Однако вскоре после объявления этого решения пресс-секретарь новоизбранного президента Джо Байдена Джен Псаки заявила, что его администрация "не намерена отменять" ограничения на международные поездки. У Байдена объяснили, что эти ограничения остаются в силе из-за новых мутаций и увеличение заражений коронавируса.

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