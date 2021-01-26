Американец сдал ФБР своего отца, который принимал участие в беспорядках под Капитолием

26 января, 2021, 17:18

В США 18-летний житель Техаса Джексон Реффит сообщил в ФБР о своем отце Гае, который 6 января был среди протестующих, участвовавших в беспорядках во Капитолием

Об этом сообщает The New York Times.

По словам парня, еще за несколько недель до событий в Вашингтоне отец вел себя странно и утверждал, что будет участвовать в "чем-то значительном".

В свою очередь жена Реффита-старшего рассказала, что муж якобы был членом "праворадикальной группировки".

Когда он вернулся домой через два дня после штурма Капитолия, то, по словам сына, предупредил его, чтобы тот молчал.

"Если ты меня сдашь, ты предатель. А ты знаешь, что делают с предателями. Их расстреливают", - якобы сказал он.

Несмотря на это, тот все же сообщил об этом в ФБР, и уже 16 января мужчину задержали.

Во время обыска в его доме была обнаружена винтовку AR-15 и пистолет.

"Я отложил в сторону свои эмоции, чтобы сделать, по моему мнению, правильную вещь", - объяснил свой вчинок Джексон.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb