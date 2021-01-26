16 газсбытов задолжали Нафтогазу почти 13 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
Согласно сообщению, часть газсбытов перестала погашать задолженность с августа 2020 года, когда в Украине заработал рынок газа и Нафтогаз прекратил поставки газсбытам на условиях публичных специальных обязанностей (ПСО).
"В сентябре Нафтогаз обратил внимание на долг газсбытовых предприятий (газсбытов) за природный газ, полученный в рамках спецобязанностей (ПСО). В частности, что часть газсбытов с августа 2020 года прекратили погашать задолженность", - говорится в сообщении.
При этом Хозяйственный суд Киева решением от 8 декабря 2020 года обязал НАК "Нафтогаз Украины" опровергнуть информацию, распространенную в сентябре под заголовком "Газопоставляющие компании РГК с 1 августа не рассчитывают с Нафтогазом за газ для населения". Следовательно, суд решил обязать Нафтогаз опровергнуть приведенную информацию путем изложения сообщения определенного судом содержания с указанием того, что распространенная ООО "Региональная газовая компания" информация является "недостоверной, порочащей и унижающей деловую репутацию общества".
В Нафтогазе отметили, что компания выполнила решение суда и отметили, что опровержение касается только формулировки "газоснабжающие компании (газсбыты) РГК".
При этом в Нафтогазе добавили, что вопрос объема долгов поставщиков и уровень их расчетов за газ с Нафтогазом в этом деле не исследовались.
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