Израиль на неделю приостанавливает международное авиасообщение

25 января, 2021, 11:21

Правительство Израиля решило приостановить международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса

Так, международный аэропорт имени Бен-Гуриона закроют для всех международных рейсов уже в ночь на вторник, 26 января, пишет The Times of Israel . Запрет продлится до 31 января, конца национального локдауна.

"Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы планируем сделать - мы герметично запечатать страну. В течение этой недели закрытого неба мы сделаем прививки еще миллиону израильтян, - цитирует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху газета Haaretz .

Запрет не коснется грузовых рейсов из-за границы и полетов служб скорой медицинской помощи. Вылететь из Израиля можно будет только по следующим причинам: для лечения за границей, для работы, которую нельзя выполнить удаленно, для участия в судебных разбирательствах, похоронах членов семьи или в случае переезда.

Такое решение приняли все министры страны, кроме руководительницы Министерства иммиграции Пнина Тамано-Шата; она назвала такую инициативу "неразумной", поскольку отменяются запланированные рейсы евреев, которые хотят вернуться в страну.

Израиль является мировым лидером по количеству вакцинированного от коронавируса населения. Там сделали прививки уже более 2 миллионам людей. Всего в стране подтвердили более 500 000 случаев коронавируса, более чем 4000 пациентов умерли.

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