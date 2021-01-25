Итальянский топ-клуб предложил 12 млн евро за форварда сборной Украины Яремчука

25 января, 2021, 12:09

Итальянская "Рома" предложила 12 млн евро за форварда бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука

Об этом сообщает Voetbal24 .

По информации источника, Яремчук может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на форварда "Гента" является итальянская "Рома". Римляне предложили за нападающего 12 млн евро.

25-летний Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года. В этом сезоне провел 25 матчей, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная трансферная стоимость украинского форварда составляет 11 млн евро. Его контракт с "Гент" рассчитан до лета 2023 года.

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