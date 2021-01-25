Итальянский топ-клуб предложил 12 млн евро за форварда сборной Украины Яремчука
25 января, 2021, 12:09
Итальянская "Рома" предложила 12 млн евро за форварда бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука
Об этом сообщает Voetbal24 .
По информации источника, Яремчук может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Главным претендентом на форварда "Гента" является итальянская "Рома". Римляне предложили за нападающего 12 млн евро.
25-летний Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года. В этом сезоне провел 25 матчей, забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная трансферная стоимость украинского форварда составляет 11 млн евро. Его контракт с "Гент" рассчитан до лета 2023 года.
- 15 декабря сообщалось, что Роман Яремчук может продолжить карьеру в "Спортинга" из Лиссабона.
- 18 декабря сообщалось, что итальянская "Рома" заинтересована в трансфере Романа Яремчука .
- 15 января "Гент" отказался продавать Яремчука за 10 млн евро.
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